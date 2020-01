Torna nella capitale la Turris, con destinazione quartiere Tor Sapienza. I gialloverdi di Solimina, reduci dal pari a reti bianche di Anagni, sono inchiodati al penultimo posto in classifica ma con una gara ancora da recuperare. Nel frattempo, si è già messa in moto la macchina organizzativa in vista della gara in programma domenica – fischio d’inizio alle ore 14.30 – al Castelli di Roma. Il club capitolino ha ufficialmente comunicato l’avvio della prevendita dei tagliandi d’ingresso per i tifosi corallini, precisando d’aver attivato nuovi canali per l’emissione dei tagliandi proprio «al fine di facilitare le operazioni di acquisto. Da oggi in poi sarà possibile acquistare i biglietti per la partita tramite il circuito Ciaotickets».

I tagliandi, in vendita al prezzo di 10 euro (da aggiungere un euro per diritti di prevendita), dovranno essere stampati e presentati all’ingresso dell’impianto. «I tifosi della Turris potranno acquistare il biglietto anche presso la Tabaccheria Vitiello Giovanna, in via Nazionale 373».

I botteghini del Castelli resteranno aperti anche nella giornata di domenica ma, «vista la probabile alta affluenza, la società consiglia di munirsi in anticipo del biglietto».

Sono invece attese per i prossimi giorni analitiche disposizioni, destinate proprio ai tifosi corallini, circa «l'orario d'apertura dei cancelli dello stadio ed percorso da seguire per raggiungere l’impianto sportivo dall’area parcheggio». © RIPRODUZIONE RISERVATA