«Abbonarsi è un atto di fede»: è con questo messaggio – già energicamente veicolato dal presidente Colantonio nell’ultima conferenza – che la Turris ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione del ritorno in serie C. Si comincia martedì 1 settembre.



La campagna, «circoscritta ai settori tribuna e curva dello stadio Liguori di Torre del Greco (dovendo riservare, fino a disposizioni contrarie, il settore distinti alle tifoserie ospiti), prevede – spiega il club in una nota – le seguenti modalità di adesione: “Tribuna vip Gold” (accesso alle poltrone rosse della tribuna centrale): euro 1.000,00; “Tribuna vip Silver” (accesso alla tribuna centrale): euro 500,00; “Tribuna coperta”: euro 300,00; “Tribuna scoperta”: euro 250,00; “Tribuna ridotto” (per over 65, donne e under 18): euro 250,00; “Tribuna ridotto under 13” (acquistabile solo insieme ad un abbonamento “adulti”): euro 50,00; Curva Vesuvio: euro 150,00».



Pur facendo leva sul senso di appartenenza e sull’entusiasmo di una tifoseria che si affaccia nuovamente al professionismo dopo 19 anni (in assenza al momento di ogni garabnzia circa tempi e modalità di riapertura degli stadi), la Turris ha previsto «un sistema premiale in favore dei primi 500 sottoscrittori, che riceveranno dalla società anche un abbonamento alle dirette televisive “Eleven Sports” (o eventuale diverso concessionario dei diritti del campionato di Lega Pro 2020-2021) delle gare ufficiali della Turris».



Per la sottoscrizione degli abbonamenti, a partire dal primo settembre sarà operativo, nei locali sottostanti la tribuna del Liguori, il nuovo “Store Turris” (allestito per il merchandising dei prodotti ufficiali Turris con marchio “Eye Sport”), dal lunedì al venerdì – dalle ore 16 alle ore 19.30 – con ingressi contingentati nel rispetto delle norme anti-Covid. «Per le stesse esigenze di prevenzione, l’illustrazione nel dettaglio di tutte le articolazioni (inclusi limiti di capienza e diritto di prelazione in favore dei vecchi abbonati) della campagna abbonamenti 2020-2021 avverrà ancora nella modalità della conferenza in diretta streaming, che sarà trasmessa sulla pagina ufficiale Facebook della società domani, lunedì 31 agosto, a partire dalle ore 19,30. Interverrà il presidente Colantonio». © RIPRODUZIONE RISERVATA