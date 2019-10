© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riaprono finalmente le porte di casa per la Turris . Parzialmente agibile il Liguori in vista del prossimo match contro il: questo l’esito della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che in tarda mattinata ha condotto un accurato sopralluogo al comunale.Riapriranno dunque i battenti il settore Distinti e curva Vesuvio, mentre resterà indisponibile la tribuna, rispetto a cui è stata riscontrata la necessità di procedere ad ulteriori interventi marginali (ad esempio la spicconatura del cornicione) prima che possa esserne attestata la piena agibilità. Questo vuol dire che si dovrà adesso procedere ad un’ulteriore richiesta di dissequestro parziale finalizzata proprio all’esecuzione di tali lavori, che richiederanno comunque tempi di esecuzione piuttosto ristretti. Interventi residuali, dunque, ma pur sempre essenziali per avere il via libera dalla Commissione ed ottenere dunque la definitiva rimozione dei sigilli (il magistrato ha espressamente chiesto la certificazione di agibilità ai fini del dissequestro). Nel caso il tutto non dovesse risolversi in tempo utile per il prossimo match interno contro la Torres, si renderebbe dunque necessario un nuovo accesso della Commissione per un'altra certificazione di agibilità limitata al singolo evento.In attesa della piena e definitiva agibilità, l’Amerigo Liguori potrà finalmente tornare ad ospitare gare ufficiali della Turris, a cominciare da quella di domenica contro il Latina. Che sarà dunque il primo match realmente interno di questa stagione. E proprio in vista del match contro i pontini, è intanto scattata l’informativa tesa ad evidenziare criticità di ordine pubblico: nel caso dovesse scattare il divieto di trasferta per i laziali, potrebbe a quel punto ipotizzarsi la destinazione ai tifosi corallini anche della curva Vesuvio, oltre che del settore Distinti.