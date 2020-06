Si è svolta presso l’Auditorium Ponte Morandi di Largo Annunciazione la cerimonia di premiazione organizzata dal Comune di Torre del Greco per celebrare la promozione della Turris in serie C. Non è stata una semplice passerella ma un evento particolarmente sentito da tutte le parti coinvolte; un’occasione per cementare e rilanciare una sinergia che – specie nell’ultimo anno – ha avuto un peso specifico assolutamente determinante.



A fare gli onori di casa, il primo cittadino Giovanni Palomba. «La vostra vittoria – ha esordito rivolgendosi a società e squadra – è la vittoria della nostra città, che negli ultimi mesi, causa Covid, ha vissuto un terribile dramma. Grazie a voi, Torre del Greco volta pagina e torna a vivere. Oggi grazie a voi si torna a sognare. Da sindaco e da ex presidente mi auguro che questa serie C, così a lungo attesa, sia il punto di partenza di un percorso che ci porti a soddisfazioni sempre più grandi. L’Amministrazione continuerà a lavorare ed a fare la sua parte per garantire efficienza e funzionalità».



Quindi il presidente Antonio Colantonio. «La Turris e l’Amministrazione comunale hanno realizzato insieme qualcosa di stupendo: erano venti anni che non si metteva mano allo stadio e gli importanti interventi realizzati dimostrano che quando un imprenditore serio mette sul tavolo un progetto serio, il Comune lo segue e fa tutto quanto è nelle sue possibilità per contrbuire alla realizzazione di quell’obiettivo. Ricordo nitidamente un episodio della scorsa estate, quando inseguivano tenacemente il ripescaggio ed una delegazione dell’Amministrazione venne con noi a Roma, negli uffici della Federazione. Scendendo le scale dissi che non saremmo riusciti a passare per la porta di servizio ma che, con l’indispensabile aiuto del Comune, avremmo conquistato la C sul campo quest’anno. È per questo che sento di poter dire, con orgoglio, che questo campionato l’ha vinto Torre del Greco».



Ha scandito i diversi momenti della premiazione, il Capo di Gabinetto del Sindaco Alfonso Ascione, «con l’auspicio di ritrovarci in questa sala per celebrare altri risultati importanti». Presenti gli assessori Gennaro Granato, Michele Borriello e Novella Ventimiglia, ed i consiglieri Luisa Liguoro, Gaetano Frulio, Michele Langella, Mario Buono e Simone Gramegna. Premiati con medaglie i dirigenti Raffaele Romano e Pasquale Di Nola, l’allenatore in seconda Lorenzo Salvatore, il preparatore atletico Giuseppe Ambrosio, il vicecapitano – fresco di conferma – Francesco Di Nunzio, ed i genitori del patron corallino, il signor Onofrio e la signora Maria Cira.

Targhe celebrative per il presidente Antonio Colantonio, il vicepresidente Vincenzo D’Oriano, il direttore generale Rosario Primicile, mister Franco Fabiano, il capitano Fabio Longo ed il segretario Giuseppe Panariello.



A margine dell’evento, il diggì Primicile si è soffermato sul valore della cerimonia. «È stata molto emozionante, premia l’intenso lavoro svolto in questo triennio. I complimenti delle Istituzioni sono motivo di particolare orgoglio per noi che siamo torresi: la Turris è patrimonio della città ed oggi è stato celebrato proprio questo. Che campionato ci aspetta? Non dovremo assolutamente peccare di presunzione. Serviranno umiltà e capacità di reagire alle difficoltà che sicuramente ci saranno, senza comunque mai prestare il fianco alla paura». In arrivo, dal fronte mercato, ulteriori novità dopo le conferme di Longo e Da Dalt, oltre che del blocco under. «A stretto giro – continua Primicile – ufficializzeremo le ulteriori conferme di Francesco Di Nunzio e Giuliano Alma».



Un’emozione particolare per mister Fabiano. «Ho vissuto la premiazione in Comune per la Coppa Italia e quella dello scorso anno per il successo nei playoff, ma questo evento è unico, ha un sapore decisamente diverso, direttamente proporzionale al prestigioso traguardo centrato. Da torrese l’ho vissuto con un’emozione speciale. Le conferme in organico? Fondamentali per il progetto tecnico. Per me la continuità è importantissima».



Quindi un emozionato capitan Longo. «Sentire tutta la gioia di questa magnifica città scatena sensazioni che non si possono spiegare. La mia conferma? Aspettavo da una vita questo momento. Me lo sto godendo e non vedo l’ora di tornare in campo». © RIPRODUZIONE RISERVATA