Il Partenio – Lombardi di Avellino consente alla Turris di formalizzare l’iscrizione in serie C. Lo ha ufficialmente comunicato il club corallino, che in giornata ha provveduto ad espletare gli adempimenti in calendario, propedeutici all’inoltro in Lega dell’intera documentazione relativa all’iscrizione (il termine è venerdì 31 luglio). «Alla scadenza odierna del termine per la comunicazione alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc di un impianto in deroga sul quale svolgere provvisoriamente l’attività ufficiale - al fine della concessione della Licenza nazionale per il campionato di serie C 2020-2021 -, la S.S. Turris Calcio comunica di aver indicato lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, avendone acquisito licenza d’uso unitamente alle licenze e certificazioni ex articoli 68 e 80 del Tulps ed al nulla-osta della competente prefettura, con riserva tuttavia di presentare, già nel corso del mese di agosto, l’istanza per l’immediato cambio di sede e la richiesta di Licenza nazionale per lo stadio Liguori di Torre del Greco».



Dopo i “no” di Salerno, Benevento, Rieti, Bisceglie e Pagani, Avellino rappresenta dunque per la Turris un’autentica ancora di salvezza. «La società, pertanto, ringrazia il Comune di Avellino nella persona del sindaco Gianluca Festa, l'Us Avellino nella persona del presidente D'Agostino, la prefettura di Avellino, così come l’amministrazione comunale di Torre del Greco (il sindaco Palomba ha personalmente accompagnato la dirigenza a tutti gli incontri susseguitisi nelle ultime settimane) ed i referenti politici locali e regionali che hanno partecipato – dopo tanti rifiuti incassati da altre città – alla mediazione istituzionale con il capoluogo irpino, fondata sull’assunto che lo stadio Partenio-Lombardi occorresse alla Turris come soluzione di appoggio del tutto temporanea».



Quindi la rassicurazione del presidente Antonio Colantonio: «La Turris il suo campionato di C, dopo ben 19 anni di attesa, lo disputerà al Liguori. Confidiamo nel rapido conseguimento dell’ultima certificazione relativa al manto erboso sintetico, non avendo motivo di mettere in dubbio i tempi di rilascio indicatici dal Comune di Torre del Greco e dalla società incaricata dell'istruttoria presso il laboratorio Fifa accreditato».



Avellino è dunque la soluzione in deroga che salva la C conquistata dopo ben 19 anni, ma altre due realtà avevano aperto le proprie porte al club corallino. «La S.S. Turris Calcio ringrazia altresì il Comune, la Questua e la Prefettura di Potenza, nonché la locale società Potenza Calcio, in quanto aveva acquisito tutta la documentazione atta a poter indicare anche lo stadio Viviani come impianto in deroga. La scelta ricaduta su Avellino, oltre che su motivi logistici, si fonda anche su quei principi di coesione e collaborazione tra le società della Campania che il presidente Colantonio aveva invocato nei precedenti interventi. La S.S. Turris Calcio ringrazia, infine, il Comune di Monopoli e la locale società di calcio S.S. Monopoli 1966 per la disponibilità manifestata nel concedere, nell’eventualità, lo stadio Veneziani».



Mercato – Registrata intanto una brusca frenata nella trattativa con l’attaccante olandese classe 1997 Givan Werkhoven. Giunto in giornata a Torre del Greco, Werkhoven ha incontrato la società corallina allo stadio Liguori, ma – a dispetto delle previsioni della vigilia – il confronto non ha prodotto alcuna fumata bianca. Al contrario, è stata registrata uno strappo (difficilmente recuperabile) alimentato anche da difficoltà di natura personale del calciatore, legate al suo trasferimento in Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA