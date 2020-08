Si separano le strade della Turris e di Giuseppe Palma, nonostante l’intenzione – ufficializzata dal club ad inizio luglio – di continuare a puntare sul centrocampista anche nel prossimo campionato di serie C. La notizia della rottura arriva proprio dall’ex Rieti, che ha affidato ai social il proprio – rovente e polemico – sfogo.

Un addio al vetriolo da parte di Palma, giunto a Torre del Greco nell’ultima sessione invernale di mercato: «Oramai sono da tanti anni nel mondo del calcio ma quello che ho visto in questi giorni è stata pura follia. Avevo un accordo da un mese e poi è saltato tutto per motivazioni che non sono tecniche ... la mia intenzione era di rimanere e sono davvero deluso e arrabbiato nei confronti di persone che credevo fossero persone serie».



Al momento non è pervenuta alcuna reazione ufficiale da parte della Turris, ma dall’entourage societario trapela ben altra versione a proposito delle ragioni alla base della rottura con il centrocampista, che la società avrebbe inteso trattenere in linea con quanto annunciato un mese fa. Le frizioni sarebbero emerse al momento della formalizzazione dell’accordo e sarebbero da imputare alla rappresentanza del calciatore.



Nel frattempo, resta viva – proprio per la mediana – la pista che collega Torre del Greco a Reggio Calabria: decisamente avanzata la trattativa con lo sloveno Zibert (si attende solo l’ufficialità per il classe 1992, lo scorso anno in forza al Bisceglie), potrebbe invece decollare – come confermato dall’agente – quella con il danese Nielsen (classe 1988). © RIPRODUZIONE RISERVATA