Sta diventando un’impresa, per la Turris, l’individuazione di uno stadio da indicare in deroga per l’iscrizione al campionato di serie C. In mattinata è infatti saltata anche l’opzione Rieti: come spiegato in una nota della Questura, lo stadio Centro d’Italia – Manlio Scopigno risulta «privo della prevista agibilità per le gare di Lega Pro per il campionato 2020/21» (la Commissione Provinciale di Vigilanza aveva infatti rilasciato la scorsa estate il via libera per la sola stagione 2019/20). Appare poco praticabile anche la pista che porta a Salerno: in mattinata si è infatti tenuto un incontro istituzionale dal quale sarebbero emerse indicazioni poco incoraggianti circa un’eventuale fumata bianca.



Nel frattempo, al Liguori è stato completato il posizionamento delle barriere new jersey nell’area del settore Distinti. In mattinata gli operai si sono quindi spostati in tribuna: è in corso l’installazione delle travi sulla pensilina per il montaggio degli ultimi riflettori. L’intervento sarà completato nel corso della prossima settimana.



Sono state intanto effettuate le necessarie misurazioni per l’allungamento delle due panchine e la realizzazione della terza destinata al quarto uomo. L’unica incognita continua dunque ad essere rappresentata dai tempi di rilascio della certificazione Fifa Quality Pro. © RIPRODUZIONE RISERVATA