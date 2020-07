Rischia concretamente di finire prima ancora di cominciare l’avventura della Turris in serie C. L’ultimo colpo – in ordine di tempo – l’ha inferto alla piazza la Questura di Bari, che ha reso un’informativa negativa a dispetto dell’ok prestato sia dal comune di Monopoli che dal club pugliese per l’utilizzo in deroga dello stadio Veneziani (foto S.S. Monopoli 1966). Alla base del diniego della Questura ci sarebbero motivi di ordine pubblico. Determinante sarebbe stato – in particolare – il famoso episodio dello steward corallino che, in occasione di Turris-Bari dello scorso campionato, rivolse un gesto offensivo all’indirizzo dei baresi proprio dinanzi alle telecamere (condotta che peraltro gli costò un Daspo).



Si resta invece in attesa per il Partenio-Lombardi di Avellino: mancano ancora una certificazione comunale e il nulla osta del Prefetto, ma - almeno in questo caso - non c’è nessun precedente con la piazza irpina e con quelle della provincia che potrebbe incidere negativamente. Fu anzi proprio il Partenio ad ospitare la Turris in occasione della semifinale e della finale playoff (contro Catania e Benevento) della stagione 1996/97, quando i corallini centrarono la promozione in C1.



Insomma, dopo i no di Pagani, Benevento, Rieti, Salerno, Bisceglie, adesso sfuma anche Monopoli. Col passare dei giorni, si assottigliano le possibilità per la Turris di iscriversi al prossimo campionato di C. Torna quindi ingombrante lo spettro della rinuncia, dovuta all’assenza di un unico certificato – quello relativo al sintetico – a causa di una procedura (evidentemente) attivata in ritardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA