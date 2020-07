Da una parte i lavori al Liguori, che anche in giornata registrano sviluppi importanti, dall’altro il lavoro – incessante – condotto dalla Turris in sinergia col Comune per ottenere la disponibilità di un impianto in deroga. In questo senso, attenzione, energie e speranze si concentrano tutte sul Veneziani di Monopoli.



Al Liguori sono stati consegnati in mattinata i nuovi sediolini – di colore bianco e rosso – che saranno installati nei due settori. Operai già a lavoro in Tribuna per il montaggio delle sedute (che andranno a comporre la scritta “Turris”), mentre in zona Distinti è in fase di completamento l’installazione delle reti per la delimitazione dell’area destinata alla sosta di pullman, mezzi di polizia e di soccorso.



In serata si procederà invece al puntamento dei riflettori montati sulla pensilina della tribuna in cemento: operazione propedeutica alla convocazione della Commissione di Vigilanza per la certificazione dell’agibilità notturna del Liguori (la diurna è stata già rilasciata).



Se non fosse, insomma, per il ritardo dovuto alla certificazione del sintetico, l'impianto di viale Ungheria sarebbe - evidentemente - pronto per la prima scadenza del 29 luglio.



Ed invece tocca correre per trovare una soluzione alternativa.



Nel frattempo, arriva da capitan Longo un accorato messaggio, denso di speranza per il futuro. «Dal primo giorno che sono arrivato a Torre del Greco ed ho indossato questa maglia – scrive Longo – ho capito che c'era qualcosa di strano, qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre piazze: era sempre un misto di gioia e dolori, una corsa con tanti ostacoli da superare. C'è sempre stato qualcosa che dalla gioia ti faceva improvvisamente scivolare nel turbine delle difficoltà. Leggere tutte queste notizie sul nostro futuro fa molto male, perché i sogni non possono essere spazzati via da cavilli burocratici: in gioco ci sono le emozioni di tanti cittadini che dopo tanti anni potranno vivere quel calcio che conta, frutto di sacrificio di una società esemplare, figlia di un presidente come pochi. Spero vivamente che entro la data limite tutto si possa aggiustare e che i tifosi ritornino ad esultare con noi ad ogni tocco di pallone, come solo loro sanno fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA