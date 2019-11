Buone notizie per capitan Longo. Dall’ecografia cui si è sottoposto quest’oggi, è infatti emerso uno stiramento al bicipite femorale di dimensioni decisamente più contenute rispetto a quanto si temesse. Potrebbero bastare un paio di settimane per tornare arruolabile: si accorciano quindi significativamente i tempi di recupero, a fronte delle pessimistiche sensazioni di domenica.

Il capitano, che nel frattempo ha già cominciato a sottoporsi a terapie, effettuerà un ulteriore esame ecografico mercoledì prossimo. In caso di via libera, Longo – che, nemmeno a dirlo, scalpita all’idea di tornare subito in campo – potrà quindi riprendere a lavorare sul rettangolo verde per svolgere lavoro differenziato, riaggregandosi poi al gruppo tra venerdì e sabato. La speranza è quella di portarlo in panchina già in occasione della prossima gara interna contro l’Arzachena. © RIPRODUZIONE RISERVATA