A meno di quarantotto ore dalla sfida d’alta quota contro il Trastevere, non è ancora intervenuta nessuna notizia ufficiale a proposito del divieto di trasferta – preannunciato proprio dalla società capitolina – per i tifosi corallini. Si resta dunque in attesa della notifica del provvedimento restrittivo, che potrebbe arrivare anche nella mattinata di sabato, trattandosi di misura della Questura. In un primo momento era stata prospettata l’alternativa del Francesca Gianni del quartiere San Basilio, ipotesi poi sfumata per problemi di omologazione dell’impianto. Tornata in auge la sede del Trastevere Stadium (foto tratta dal sito ufficiale del Trastevere Calcio), sarebbero quindi sorti problemi sul piano della gestione dell’ordine pubblico in ragione del seguito di tifosi corallini a fronte della capienza del settore ospiti (omologato per circa 100 posti) e delle ristrette vie di accesso all’impianto capitolino. Lo scorso mese di aprile, in occasione della sfida d’alta quota contro l’Avellino, furono circa mille i tifosi irpini che affollarono le gradinate del Trastevere Stadium.



Nel frattempo, la Turris ha ufficializzato il tesseramento di Alfonso Credentino, esterno di difesa classe 2001, da un’esperienza con il Francavilla in Sinni. Il giovane è già a disposizione di mister Fabiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA