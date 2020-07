Per la Turris sfuma anche la pista Castellammare di Stabia. Nella mattinata di ieri c’era stato un incontro fra i sindaci Palomba e Cimmino, dal quale erano emerse indicazioni incoraggianti circa la disponibilità del Menti, quale impianto da indicare in deroga per l’iscrizione in C.

Ed invece, il successivo incontro svoltosi in Comune nel primo pomeriggio alla presenza delle forze dell’ordine – c’era anche la Turris – si è risolto in un nulla di fatto.



La discussione è praticamente finita prima ancora di cominciare. Il rifiuto, che scaturisce da motivi di ordine pubblico – alla base la rivalità fra la tifoseria corallina e quella stabiese –, va ad aggiungersi ai tanti finora registrati. Negli ultimi dieci giorni la Turris ha infatti incassato “no” a raffica: prima Pagani, poi Avellino, Benevento, Salerno, Rieti, Bisceglie. Ed ora è davvero una corsa contro il tempo. Una corsa imposta dalla mancanza di un unico, essenziale documento, quello relativo alla certificazione Fifa Quality Pro. Una situazione paradossale, considerato che il nuovo manto in sintetico è stato installato la scorsa estate e che, dunque, ci sarebbe stato tutto il tempo per avviare la pratica finalizzata alla certificazione, evitando gli affanni di questi giorni roventi.



È di oggi, intanto, la notizia che il famoso campione da esaminare presso il laboratorio spagnolo è finalmente arrivato a destinazione. La prossima settimana cominceranno inoltre i test sul posto presso lo stadio Liguori: l’unico certificato che manca all’appello, insomma, rischia di arrivare una manciata di giorni dopo la scadenza ultima del 5 agosto.



Puntuale è intanto arrivata la reazione del presidente corallino Antonio Colantonio, che «non molla la presa ma – così il club in una nota ufficiale –, «con somma amarezza, si vede costretto a mettere in guardia la piazza torrese».



Si rivolge infatti ai tifosi, il numero uno corallino. «Devo essere sincero con i tifosi: ad oggi, dobbiamo purtroppo cominciare anche a pensare ad una possibile rinuncia al campionato di C per salvare almeno il diritto della Turris a partecipare ancora alla serie D, chiaramente non più con il sottoscritto alla presidenza. Mi preme prospettare questo scenario con qualche giorno d'anticipo rispetto alle scadenze sempre più imminenti. Al contempo - prosegue -, agli stessi tifosi ribadisco che non lasceremo nulla di intentato e che continuiamo incessantemente la ricerca di un impianto cui appoggiarci, in via del tutto eccezionale e temporanea, anche fuori dalla regione Campania. Ringrazio comunque l'amministrazione comunale di Torre del Greco che, seppur non esente da responsabilità in questa paradossale situazione, si sta prodigando insieme a noi allacciando contatti con altre città e accompagnandoci ai vari incontri istituzionali, risultati però ad oggi infruttuosi».



