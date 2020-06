Manca ormai poco per il completo adeguamento del Liguori ai parametri del professionismo. Per i marginali interventi ancora da realizzare ci sarà tempo sino alla fine del mese di luglio; la scadenza potrebbe però slittare anche alla prima settimana di agosto. Le indicazioni (tutto sommato incoraggianti) sono emerse dal sopralluogo svoltosi questa mattina al comunale – su richiesta del Comune di Torre del Greco – da parte dell’ingegnere Giancarlo Vigiani, responsabile della Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro. Presenti anche il sindaco Palomba con dirigenti e tecnici comunali, dirigente e personale del commissariato di via Sedivola. Per la Turris, il diggì Primicile ed il segretario Panariello.



Proprio dalle forze dell’ordine è stata sollevata la prima questione sulla quale ci sarà da confrontarsi nei prossimi giorni poiché tassativa ai fini del rilascio della licenza nazionale. Si tratta della pianificazione del percorso per l’afflusso e il deflusso dei tifosi ospiti, cui sarà destinato il settore Distinti. In occasione del sopralluogo dello scorso anno (quando c’era in ballo l’ipotesi ripescaggio), si convenne nel senso di riservare agli ospiti l’accesso al settore attraverso via dello Sport. Questa mattina, invece, è tornata a farsi strada un’altra ipotesi, che andrebbe a ridisegnare percorsi e relativa organizzazione: accesso agli ospiti lungo viale Ungheria, percorso obbligato per i locali lungovia Cimaglia. La questione dovrà essere analizzata e definita a stretto giro.



Sempre in chiave sicurezza, è prevista la realizzazione di un divisorio – sviluppato anche in altezza – all’interno dell’area circostante il settore Distinti, per consentire lo stazionamento del pullman ospiti e dei mezzi di polizia. La sua esatta collocazione dipenderà in ogni caso dal tipo di percorso stabilito per i tifosi ospiti.



Decisamente marginali gli adempimenti che riguardano l’ambito strutturale. I fari destinati al nuovo impianto di illuminazione – giunti dalla Cina a Vicenza – saranno materialmente a Torre del Greco tra domenica e lunedì. A quel punto non resterà che procedere all’installazione (sia sulle torri faro che sulla pensilina della Tribuna; previste non più di due settimane di lavoro) ed alla relativa certificazione di conformità. Quanto al manto in sintetico, si attende la certificazione Fifa Quality Pro: la procedura consta di due fasi ed il Comune ha già perfezionato l'iter relativo alla prima.



Capitolo sediolini. La Turris, in quanto neopromossa, potrebbe beneficiare di una deroga sino a febbraio/marzo, ma il sindaco Palomba ha chiaramente affermato che – considerata anche la materiale disponibilità dei fondi, già stanziati – si procederà a stretto giro all’aggiudicazione e all’installazione (sono stati esibiti all’ingegnere Vigiani anche i due modelli di sedute al vaglio del competente Ufficio).



Una volta completato l'impianto di illuminazione e fissate le nuove sedute, si procederà alla convocazione della Commissione di Vigilanza per l'ulteriore e definitivia certificazione di agibilità (notturna).



Praticamente ultimato l’impianto di videosorveglianza: la prossima settimana si procederà ad un test del sistema in sinergia con le forze dell’ordine.



Interventi marginali dovranno poi essere realizzati all’interno della nuova palazzina spogliatoi, dalla citofonia alla predisposizione di un percorso destinato all’antidoping; previsto inoltre l’ampliamento delle panchine e l’aumento delle postazioni in tribuna stampa. © RIPRODUZIONE RISERVATA