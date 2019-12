Ispirata e propositiva nel primo tempo, cinica e spietata nella ripresa: la Turris passa con un netto 3-0 ad Ardea nell’anticipo della 15sima giornata e si porta momentaneamente – in attesa delle gare domenicali – a +7 sulle inseguitrici Ostiamare e Latte Dolce. Contro il Team Nuova Florida decidono Alma, autore di una doppietta, e Forte.

Consueto 4-3-3 corallino al Mazzucchi: in difesa Riccio al posto di Varchetta; in mediana torna Aliperta, al rientro dalla squalifica; in avanti confermato il tridente iniziale Alma, Celiento, Sowe. Panchina per l’acciaccato Longo; subentra nella ripresa il neo acquisto Umberto Prisco.



Decisamente convincente l’avvio di gara dei corallini. Ci prova subito Forte in due occasioni, prima trovando l’efficace opposizione del portiere in uscita e poi concludendo alto sul montante di testa. Al quarto d’ora intervento parecchio dubbio nell’area laziale ai danni di Alma: tutto regolare per il direttore di gara. Al 17’ al tiro Tozzi, innescato da un rimpallo in area: sfera sul fondo, non lontano dal palo alla destra di Lonoce. Nel finale di frazione, due nitide palle gol confezionate dalla Turris: sfuma quella di Forte per eccesso di generosità; si spegne sul fondo l’altra targata Alma, protagonista di una pregevole giocata.



Nella ripresa, subito l’innesto di Prisco a rilevare Sowe. Cinque minuti e Alma – ottimamente innescato proprio dall’ex Cassino – la sblocca con un autentico colpo da biliardo. Al 9’ tocca a Da Dalt – gli fa posto Celiento – e proprio dai piedi dell’ispirato argentino, due minuti più tardi, parte l’assist per il 2-0 di Alma. Il doppio vantaggio manda al tappeto il Nuova Florida, con la Turris che produce occasioni su occasioni. Tra il 18’ e il 25’ corallini ad un passo dal tris con Fabiano (gran botta al volo murata da un difensore), Prisco (colpo di testa a fil di palo), Alma (su spunto di Prisco) e Forte (conclusione a botta sicura deviata in corner). Il meritato tris arriva al 27’, proprio con Forte, che di testa – su assist di Giofrè – mette in ghiaccio la gara.



Ed ora, corallini alla finestra in attesa delle gare domenicali: impegnate in trasferta le dirette inseguitrici: Latte Dolce contro il fanalino di coda Anagni, Ostiamare contro il Tor Sapienza. Impgno esterno anche per il Trastevere, di scena Arzachena, mentre la Torres ospiterà al Vanni Sanna la Vis Artena. © RIPRODUZIONE RISERVATA