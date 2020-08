© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Turrislo aveva preannunciato («I test sul sintetico del Liguori hanno dato esito positivo, avremo il certificato tra il 16 ed il 20 agosto») e la previsione si è rivelata esatta. Il sindaco Palomba ha infatti annunciato via social il rilascio dell’atteso certificato Fifa Quality Pro, che tanta apprensione aveva scatenato nello scorso – rovente – mese di luglio: è stato così aggiunto dunque l’ultimo tassello che mancava per la completa e definitiva uniformazione dell’impianto di viale Ungheria ai rigorosi parametri richiesti dalla Lega Pro.La comunicazione è stata al momento formalmente indirizzata al Comune di Torre del Greco: la Turris resta quindi in attesa di un riscontro ufficiale e solo allora potrà procedere – come annunciato – all’istanza per la variazione della sede. Dal Partenio-Lombardi di Avellino (la cui disponibilità è stata determinante per perfezionare l’iscrizione in serie C), i corallini potranno dunque tornare a casa. Una casa dal look completamente rinnovato, pronta ad accogliere il professionismo riconquistato dopo 19 anni.