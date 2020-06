La Turris aspetta solo il Consiglio Federale. L’aspetta per la ratifica di una promozione inseguita per ben 19 anni, stretta nell’abbraccio travolgente dei propri tifosi.

Nel frattempo, si continua a lavorare senza sosta per l’ultimazione degli interventi di adeguamento dell’Amerigo Liguori.



Proprio in chiave stadio, sono stati intanto registrati significativi e decisivi passi in avanti. A cominciare dalla videosorveglianza: gli operai della ditta aggiudicataria (la stessa che sta realizzando l’impianto di illuminazione, in virtù di un’estensione contrattuale) sono a lavoro per l’installazione delle telecamere che andranno a monitorare gli spalti del comunale. Ultimi giorni di lavoro, dunque, per la conclusione del cantiere e la consegna del nuovo impianto.



Sarebbe ormai questione di ore ed anche per l’altro impianto, quello di illuminazione, dovrebbe arrivare l’attesa e decisiva svolta. I nuovi fari sono attesi a Milano Malpensa per la serata di domani (giovedì 4 giugno). Il carico, contrariamente a quanto trapelato poco più di due settimane fa, non ha mai lasciato la Cina a bordo di un treno merci: raggiungerà infatti l’Italia con un volo da Shangai (che sarebbe decollato in giornata). Poi occorreranno 48 ore per lo sdoganamento del . Insomma, al netto dei tempi burocratici, i nuovi fari dovrebbero arrivare a destinazione tra lunedì e martedì della prossima settimana. Occorreranno poi al massimo due settimane di lavoro per procedere all’installazione, sia sulle torri faro che sulla pensilina della tribuna. Completato l’impianto, si procederà infine alla convocazione della Commissione di Vigilanza per la certificazione dell’agibilità notturna del Liguori (l’ultima Commissione ha certificato quella diurna).



Da Palazzo Baronale arriva intanto notizia dell’approvazione – con delibera di Giunta – della variazione di Bilancio che consentirà di destinare proprio al Liguori ulteriori 60mila euro. La somma sarà impiegata per l’acquisto e l’installazione nei settori Tribuna e Distinti dei nuovi sediolini. Abbandonata dunque la pista regionale (era stata presentata domanda per accedere ai fondi residui delle Universiadi), il Comune si è fatto carico dell’ulteriore spesa per realizzare l’ultimo – ingente – intervento prescritto per l’adeguamento dell’impianto di viale Ungheria.



Atteso intanto per la prossima settimana un sopralluogo al Liguori: componenti dell’Ufficio Tecnico della Lega Pro visioneranno l’impianto insieme a dirigenti e tecnici comunali per l’eventuale indicazione degli ultimi accorgimenti da apportare.

