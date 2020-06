Stavolta tutto è andato secondo previsioni, con buona pace della Turris e del Comune di Torre del Greco. Il carico – partito da Shanghai – con i nuovi riflettori destinati al Liguori è regolarmente arrivato in Italia ed ora (smaltiti i tempi tecnici di sdoganamento e smistamento) si trova nel deposito della ditta incaricata della realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. Nella giornata di domani cominceranno gli interventi di installazione sia sulle torri faro che sulla pensilina della tribuna in cemento; entro un paio di settimane – al massimo – il nuovo impianto sarà funzionante.

Il completamento dell’impianto di illuminazione (che dovrà poi essere chiaramente omologato) rappresenta l’adempimento più consistente – come del resto emerso anche dal sopralluogo della scorsa settimana – per il rilascio della licenza nazionale in vista del prossimo campionato di serie C.



Installati i nuovi fari, infatti, restano infatti una serie di marginali interventi che dovranno essere definiti entro la fine del mese di luglio. Ci sarebbe invece tempo fino a febbraio per l’installazione dei sediolini nei settori Tribuna e Distinti, ma dal Comune è stata intanto ribadita l’intenzione di procedere a stretto giro (i fondi sono stati stanziati e sono al vaglio del competente Ufficio alcuni progetti). © RIPRODUZIONE RISERVATA