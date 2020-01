La notizia – dopo i recenti slittamenti – era attesa per questa settimana. È arrivata in mattinata, sulla scia dell’importante vittoria di ieri contro il Tor Sapienza: i vigili del fuoco hanno ufficialmente trasmesso al Comune il certificato prevenzione incendi, tassativamente richiesto dal Tribunale per la definitiva rimozione dei sigilli dalla tribuna dell’Amerigo Liguori. Il certificato, sottoscritto dal dirigente preposto, sarà dunque allegato all’istanza che a stretto giro l’Ente provvederà a depositare: salvo imprevisti, l’iter che conduce al definitivo dissequestro della tribuna dovrebbe dunque concludersi in tempo utile per la prossima gara interna contro il Ladispoli.



Fondamentale, intanto, il successo del Castelli contro il Tor Sapienza, che ha consentito alla Turris di mantenere inalterato il vantaggio su Torres (a -4) ed Ostiamare (a -5). «È stata una partita difficile ma del resto lo saranno tutte da qui alla fine e su campi come questo le difficoltà lievitano». Esordisce così, a margine del successo di misura contro i capitolini, il tecnico corallino Franco Fabiano. «Nel primo tempo il Tor Sapienza è stato bravo a chiudere tutti gli spazi. Quanto a noi, non abbiamo subìto niente ma non siamo stati sufficientemente veloci a verticalizzare. Nel secondo, c’è stata una sola squadra in campo: oltre al gol, ricordo almeno altre quattro palle gol con Sowe, Alma, Celiento e Prisco. Abbiamo cercato di allargare il gioco, sfruttando i quattro attaccanti ed arretrando Da Dalt a terzino. Insomma, abbiamo tenuto un passo diverso. Con una rosa importante come la nostra è indubbiamente più facile gestire certe situazioni con variazioni a gara in corso. Tutti i ragazzi che ho a disposizione sono estremamente utili alla causa. Palma? Era alla prima gara ufficiale dopo due mesi e non è facile inserirsi nei meccanismi di un gruppo già collaudato. È un giocatore importantissimo e darà certamente il suo contributo importante. Già nel secondo tempo è sembrato molto più a suo agio. La classifica? La nostra rivale siamo noi. Dobbiamo solo pensare a dare e fare il massimo in ogni partita. servono forza, concentrazione e tanta umiltà».



Quindi il presidente Colantonio sull’imponente cornice di pubblico del Castelli, con circa 500 tifosi corallini a gremire il settore ospiti. «È bello vedere così tani tifosi in trasferta a sostenerci. La mia soddisfazione è che loro si divertano. Prisco decisivo? La nostra campagna acquisti invernale è stata attentamente ragionata con il mister ed il direttore Primicile e condotta in maniera mirata, con l’obiettivo di rafforzarci senza però compromettere gli equilibri dello spogliatoio».



La conferma arriva proprio dalle parole del match winner. «Scossa a gara in corso? Qui siamo tutti sulla stessa barca, lavoriamo e lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Sono, siamo a disposizione del mister ed attendiamo solo le sue indicazioni. Tutti possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo. Contro il Tor Sapienza è stata una gara delicata, sapevamo di affrontare una squadra difficile ma fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla. È una vittoria fondamentale. Torres ed Ostiamare? Continuano a vincere ma a noi non deve interessare. Dobbiamo solo pensare a dare il massimo ogni domenica».