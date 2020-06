Ha speso la sua vita al Liguori, prima difendendo la porta della Turris, poi formando – da preparatore – i portieri corallini. Sempre animato da un amore viscerale per la maglia della sua città. E proprio all’ingresso del Liguori – precisamente sulla parete adiacente l’ingresso del settore Distinti – sarà adesso posizionata una targa in memoria di “Vincenzo Strino – Portiere della Turris”. La proposta, formulata da Carlo Esposito, presidente dell’Associazione Sviluppo Area Porto, è stata approvata lunedì con delibera di Giunta.



«Strino – si legge nella proposta dell’Associazione – è stato un vanto per la tifoseria torrese», che ancora oggi lo celebra come «unica bandiera». La Giunta, dato atto che «Vincenzo Strino è certamente stato un lustro per il calcio campano, bandiera della squadra cittadina», ha accolto la proposta evidenziando che «l’Amministrazione si pone, tra gli altri, l’obiettivo di non dimenticare i cittadini che certamente hanno dato lustro alla città e alla squadra cittadina».



La targa in memoria dello storico portiere sarà sistemata sulla parete adiacente l'ingresso del settore Distinti dello stadio Liguori.