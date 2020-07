Il tempo scorre e la Turris non è ancora riuscita ad individuare una struttura disponibile da indicare in deroga per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di serie D. Sono quindi giorni difficili in città: incredulità e timore di veder incredibilmente sfumare un traguardo legittimato sul campo dopo 19 lunghi anni legano come un filo sottile ogni singolo componente della piazza corallina.



Sono stati oltre un centinaio i tifosi che – raccogliendo l’invito diffuso via social – si sono presentati questo pomeriggio all’esterno di Palazzo Baronale per chiedere attenzione e risposte in chiave Turris. Emblematico lo striscione apposto proprio all'ingresso del Comune: «Rispetto».



Non si è sottratto al confronto il sindaco Giovanni Palomba, che ha esordito col ricordare gli ingenti investimenti cui si è esposto l’Ente per adeguare il Liguori («Erano oltre trent’anni che non si metteva mano allo stadio»), evidenziando al contempo i passaggi istituzionali condotti per trovare una soluzione alternativa al Liguori («Ci stiamo prodigando»).



Incalzato sull’eventuale responsabilità del dirigente dell’Ufficio preposto, rispetto al mancato – tempestivo – ottenimento del certificato Fifa Quality Pro, il primo cittadino ha parzialmente glissato. «Possiamo anche convocarlo per un confronto, ma il dirigente è un dipendente comunale. E comunque bisognava attendere la promozione per avviare la procedura di certificazione del sintetico. La verità è che manca un solo certificato – ha ribadito il primo cittadino – che avremo intorno al 10 agosto. Quindi nemmeno andremmo a giocare sul campo che speriamo di indicare in deroga: per la prima gara ufficiale il Liguori sarebbe infatti disponibile».



Nel frattempo, resta vivo il dialogo con Monopoli - confermato dallo stesso Palomba - per un’eventuale concessione in deroga dello stadio Veneziani. Comune e club avrebbero manifestato la propria disponibilità: l’ultima parola spetta dunque alla Prefettura per il rilascio del necessario nulla osta.



Al Liguori, invece, è stata completata in mattinata l’installazione degli ultimi riflettori sulla pensilina della tribuna. Nella serata di domani si procederà al puntamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA