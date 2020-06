Ultimo aggiornamento: 07:16

Erano da poco passate le 15, quando dal Consiglio Federale è arrivata la notizia che Torre del Greco attendeva da 19 lunghi anni: la Turris è in serie C. Le proposte formulate dalla Lega Dilettanti (lo scorso 22 maggio) hanno trovato pieno accoglimento e – per le prime classificate dei nove gironi di serie D – il pass per la terza serie da virtuale è divenuto reale.In un attimo la notizia ha raggiunto la città, nel frattempo già interamente colorata di rosso e in trepidante attesa. L’emozione e la commozione per un traguardo così a lungo atteso, però, non sono confluite – le norme anti contagio non lo consentivano – in quell’esplosione incontrollata che in circostanze normali si sarebbe innescata. Nel momento in cui si è avuta l’ufficialità della C, infatti, mentre si formavano capannelli di tifosi, sono scattati presidi e rigidi controlli da parte delle forze dell’ordine nei punti nevralgici della città. Sventolavano bandiere e si levavano cori in un clima quasi surreale.Poi l’inatteso arrivo di gran parte dei calciatori protagonisti della cavalcata in C: capitan Longo, Celiento, Alma, Da Dalt, Di Nunzio, Prisco, Aliperta, Franco, Varchetta, Riccio, Sowe, Esempio, Fabiano, Fibiano, Lonoce, Di Dato. Si è quindi innescata un’atipica ma comunque calorosa e coinvolgente festa itinerante: da piazza Palomba a Piazza Santa Croce, passando per via Veneto e viale Ungheria, fino all’esterno dello stadio Liguori. Il gruppo di calciatori, cui si sono uniti il tecnico Fabiano ed il presidente Colantonio - più in là il diggì Primicile -, è stato costantemente guidato dal team manager Romano e scortato dagli agenti del commissariato di via Sedivola, che hanno scandito tappe e tempi di sosta, per permettere ai tifosi (posizionati nelle diverse zone della città) di rivolgere ai protagonisti della storica promozione il doveroso tributo. In questo modo si è dunque evitato che la festa (inevitabile) si concentrasse in un unico luogo, con tanto di consistente e incontrollabile assembramento. Il rigore iniziale – quello che ha scandito le prime tappe della sfilata dei calciatori – si è in ogni caso progressivamente allentato fino all'ultima tappa di viale Ungheria.