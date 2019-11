Nuovo sopralluogo al Liguori, questa mattina, da parte della Commissione di Vigilanza, chiamata a dare il proprio assenso all’utilizzo dell’impianto in occasione della gara di domenica contro la Torres. L’accesso è intervenuto a seguito della determinazione dirigenziale dello scorso venerdì, con cui era stato concesso l’uso del Liguori alla Turris in occasione della gara di domenica. In mattinata è stata confermata la parziale agibilità dell’impianto. Contro la Torres si giocherà alle stesse condizioni di due settimane fa: regolarmente aperti al pubblico settore Distinti e curva Vesuvio.



Proprio in mattinata, la società ha diramato info utili in chiave biglietti, che «potranno essere acquistati in prevendita al prezzo unico di 10 euro presso i consueti punti vendita: Salone Barbando di Armando Di Rosa, via Mazzini (angolo via Marconi); Club Turris piazza Luigi Palomba; Tabaccheria Piripì, via Roma; Planet 365, via Luise; Scommettendo.it di Cristoforo Preite, viale Ungheria; Planet 365, via Nazionale, adiacente clinica 2 Torri».

Gli eventuali tagliandi residuati nel corso della prevendita «saranno disponibili al botteghino del Liguori domenica al prezzo di 15 euro. A causa della limitata capienza a cui la Turris deve fare fronte, non potranno essere messi in vendita biglietti ridotti di nessun tipo e non saranno concessi accrediti».



Tribuna – Nella mattinata di ieri, il Comune ha provveduto a depositare in Tribunale un'istanza di proroga del dissequestro temporaneo concesso giovedì scorso. I cinque giorni accordati dal Magistrato – su richiesta dell'Ente – scadranno nella giornata di domani: complici le piogge insistenti ed abbondanti, però, i lavori di messa in sicurezza della tribuna non sono stati completati. Il Comune ha dunque richiesto ulteriori 15 giorni per eseguire tutti gli interventi prescritti.