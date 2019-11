Una partita destinata a rimanere a lungo scolpita nelle mente. Una rimonta che ha fatto letteralmente esplodere il Liguori. Una vittoria voluta con tutte le forze e per giunta suggellata da un finissimo colpo di tacco. C’è stato di tutto e di più in Turris-Torres, con i corallini che, sotto di due reti al termine di un primo tempo piuttosto sofferto, hanno poi sfoderato una prestazione devastante nel secondo. Al Liguori finisce 3-2, nel segno di Alma, Sowe e Simonetti.

Contro i sardi, giunti a Torre del Greco piuttosto rimaneggiati, mister Fabiano propone lo stesso undici corsaro ad Ostia. L’impatto della Torres è deciso. Al quarto d’ora ci prova in acrobazia Sartor sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina: sfera di poco alta sul montante. Non sbaglia l’avanti rossoblù due minuti più tardi: aggancio in area con la complicità di una non perfetta chiusura di Riccio e conclusione chirurgica a trafiggere Lonoce. Ulteriore tegola a metà ripresa per la Turris, che perde capitan Longo – sostituito da Sowe – alle prese con un infortunio muscolare. Al 35’ il raddoppio della Torres con Virdis, che con un perfetto inserimento la mette dentro finalizzando una pregevole azione corale dei suoi.



Nella ripresa, subito due cambi per la Turris: dentro Celiento ed Aliperta, a rilevare – rispettivamente – Forte e Franco. Fabiano sistema i suoi con il 4-2-4: sarà questa l’intuizione vincente, capace di cambiare volto ed inerzia della partita. Devastante l’impatto con la gara di Celiento, che dopo due minuti sfiora il gol con un velenoso tiro a giro ed al 3’ pennella un traversone al bacio per Alma, cui tocca solo spingere in rete il pallone del 2-1. La Turris schiaccia i sardi nella propria trequarti e sfiora a più riprese la rete del pari con Da Dalt, Alma e Sowe. Il 2-2- arriva alla mezz’ora: insacca Sowe sugli sviluppi di un corner. Affatto appagata, la Turris continua con ostinazione, a ritmi a tratti forsennati, a premere sull’acceleratore. Fino al 39’, quando una magia di tacco di Simonetti, su cross – nemmeno a dirlo – di Celiento – manda in delirio il pubblico del Liguori.



I tre punti consentono alla Turris di prendersi la vetta solitaria della classifica: corallini a quota 28; Ostiamare e Lattedolce, rispettivamente, a due e tre lunghezze.

È il presidente Colantonio il primo a prendere la parola in sala stampa. «La Turris si conferma nave difficile da affondare. Anche oggi siamo usciti dalla tempesta, raggiungendo il porto. Dopo una partita del genere c’è poco da dire. Al di là di primo e secondo tempo, credo che la partita sia da valutare nel complesso ed oggi abbiamo vinto contro una signora squadra. Abbiamo dimostrato di avere gli attributi».



Quindi il tecnico Fabiano. «Primo tempo affatto brutto, brava piuttosto la Torres a pressare alto, mentre noi abbiamo sistematicamente sbagliato l’ultimo passaggio. La verità è che anche oggi questa squadra ha dimostrato di avere gli attributi, così come il suo allenatore. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo la giusta cattiveria, alimentata dalla consapevolezza di avere la forza per riprenderci la partita. Potevamo pareggiarla già dopo 10 minuti della ripresa. Bisogna fare i complimenti a quanti sono subentrati: il loro rendimento, il loro impatto, dimostrano che questa squadra ha veramente un’anima. Abbiamo giocato con grande qualità e personalità. L’intuizione di passare al 4-2-4? Merito a chi ha interpretato la nuova impostazione tattica. Potevamo accontentarci del 2-2, invece siamo andati avanti come un treno. Complimenti inoltre al pubblico, che ci ha supportato anche sul 2-0. Ci abbiamo creduto, con tutte le forze, nonostante un avversario di grande qualità. Longo? Per adesso diamo merito a chi è subentrato. Fare tre gol senza il nostro uomo più importante la dice lunga su che partita abbia interpretato alla Turris. Speriamo chiaramente stia fuori il meno possibile». © RIPRODUZIONE RISERVATA