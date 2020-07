«Sindaco e giunta fate in fretta, c’è una categoria che ci aspetta». Il messaggio, affidato ad uno striscione esposto nella serata di ieri proprio all’esterno di Palazzo Baronale, arriva da un gruppo ultras di Torre del Greco. Resta dunque di stretta attualità l’argomento Liguori: restano da effettuare gli ultimi interventi in calendario per completare l’(imponente) opera di adeguamento finalizzata al rilascio della licenza nazionale.



Esortazione analoga a quella del tifo organizzato, era stata rivolta nei giorni scorsi – sempre all’Amministrazione comunale – direttamente dalla Turris.



Di mezzo, l’intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ventimiglia, che ha fornito ampie e categoriche rassicurazioni circa il completamento dei lavori di adeguamento dello stadio Liguori entro il termine del 29 luglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA