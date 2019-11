Si riparte dai 3mila partecipanti dello scorso anno, dalle 200 partite disputate su 6 campi cittadini e dal «supporto dei consensi e della credibilità ottenuti nella prima edizione». Torna la Vesuvio Cup, torneo di calcio giovanile internazionale organizzato – ancora – dalla Asd Turris Calcio e dall'azienda Colma, legata alla famiglia del presidente Antonio Colantonio, con la rinnovata regia dell'event-manager corallino Massimo Prete, già al lavoro dall'indomani delle finalissime dello scorso aprile. Una kermesse che nasce e si consolida con «l'intento di proporsi, a breve termine, come manifestazione di riferimento per il calcio giovanile italiano ed estero».

La seconda edizione si svolgerà «dal 30 maggio al 2 giugno prossimi. La principale novità sarà l'impianto unico attorno al quale ruoterà tutto l'evento, che si svolgerà interamente allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, nel frattempo interessato da notevoli migliorie, dal manto erboso sintetico di ultima generazione ai nuovi spogliatoi.

Come lo scorso anno, «animazione e stand arricchiranno poi la struttura durante tutta la manifestazione. Le categorie interessate saranno Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi: in pratica, una fascia d'età che va dalla classe 2005 a quella del 2012».

L’appuntamento con la presentazione ufficiale della Vesuvio Cup 2020 è per sabato mattina – alle ore 12 – presso la sala stampa dello stadio Liguori alla presenza degli organizzatori, di rappresentanti della Turris e dell'amministrazione comunale di Torre del Greco. Annunciata anche la presenza di un testimonial d'eccezione, l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA