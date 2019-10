È stata una discussione lunga ed a tratti spinosa ma alla fine il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione per l’affido dello stadio Liguori alla Turris per la stagione in corso, con relativo emendamento proposto dai consiglieri Langella e Caldarola.

La bozza di contratto, già da giorni pubblicata sull’albo pretorio, prevedeva la concessione in uso dell’impianto ad esclusione della struttura in cemento ancora sotto sequestro, a fronte di un canone annuo pari a 32mila euro. Lo schema approvato – a seguito di emendamento – prevede invece l’affido diretto dell’intero impianto sportivo, compresa dunque la tribuna, con la conseguenza che la sottoscrizione potrà avvenire solo una volta che il magistrato avrà disposto la definitiva rimozione dei sigilli. Rimodulato anche il canone, fissato in 28mila euro, in considerazione dei 4mila euro da imputare alla omologazione del nuovo manto in sintetico.

Compatta la maggioranza. Strenua l’opposizione della minoranza, fondata su questioni di legittimità, ma a conti fatti alimentata dalla mancata presa visione dello schema pubblicato sull’albo pretorio lo scorso 28 ottobre. Lo schema di convenzione è stato approvato da tutti i consiglieri di maggioranza, mentre l’opposizione ha abbandonato l’aula. Il contratto tra Ente e club potrà dunque essere sottoscritto non appena il Tribunale disporrà il dissequestro della tribuna.

Ha evidenziato l’importanza del momento il consigliere Frulio, evidenziando sia l’impegno profuso per la storica riqualificazione dell’impianto che la soddisfazione d’aver messo a disposizione della Turris, «unica bandiera sportiva di Torre del Greco», uno stadio all’altezza dei «sacrifici economici che la società Turris sta sostenendo e, quindi, delle sue legittime aspirazioni».

«Stiamo lavorando da mesi – l’intervento finale del sindaco Palomba – per restituire alla città ed alla Turris un impianto all’altezza. Abbiamo fatto qualcosa di storico, a giudicare dalle condizioni in cui versava il Liguori. Dispiace che l’opposizione abbia deciso di abbandonare l’aula proprio in questo momento, non prendendo parte a questa votazione. Dispiace soprattutto perché tra i consiglieri di minoranza ci sono persone che hanno condotto un’intera campagna elettorale parlando di stadio e di riqualificazione».



Rientra nello schema di convenzione anche la concessione del parcheggio retrostante la Tribuna dei Distinti. «L’area di sosta – ribadisce l’Ente con una nota – resterà nella piena disponibilità dei cittadini, con stalli gratuiti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, ad eccezione dei giorni in cui sono in programma eventi sportivi».

Sul punto, l’ulteriore intervento del sindaco, anche questo affidato ad una nota. «Tralascio ogni commento sull’inopportuna osservazione, sollevata, durante la discussione in aula dal consigliere Luigi Mele, al quale vorrei suggerire di leggere con adeguata cura gli atti su cui ha intenzione di obiettare. Il parcheggio compreso nell’area dello stadio Liguori, resta gratuito. Questa Amministrazione non ha messo le mani nelle tasche dei cittadini». © RIPRODUZIONE RISERVATA