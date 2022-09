Un altro ex Turris per l'Afragolese: in attacco arriva Sowe

Un altro tassello di spessore per l’Afragolese di mister Bitetto. Arriva in rossoblù l’attaccante – classe 1997 – Mousa Balla Sowe. «Esplosività, rapidità e forza fisica, sono le principali caratteristiche del calciatore nativo del Gambia, che negli anni precedenti ha vestito maglie prestigiose come quella del Parma, della Vibonese, del Gela, della Turris, della Vibonese e dell'Atletico Fiuggi», così il club nella nota che ha ufficializzato l’intesa.

«Arruolabile sulle corsie offensive del rettangolo di gioco, Sowe è un calciatore che si adatta facilmente anche in altri ruoli del rettangolo verde, tanto da risultare una pedina imprevedibile per le squadre avversarie».

L’ex Turris – c’è anche il suo zampino nell’esaltante cavalcata che tre anni fa consentì ai corallini di riprendersi il professionismo – è già a disposizione di mister Bitetto.