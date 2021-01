Un gol per tempo e il Nola si aggiudica il derby con il Giugliano. Tre punti fondamentali, in chiave salvezza, per la formazione guidata da Rosario Campana. Per il Giugliano, invece, si tratta del secondo stop consecutivo, che arriva dopo il ko infrasettimanale con il Carbonia.

I bianconeri, determinati e ben messi in campo, passano in vantaggio al 27' del primo tempo con Baratto, che di testa - sugli sviluppi di un corner - mette alle spalle di Piazza. Il raddoppio, invece, è firmato da Gassama in avvio di ripresa, che sfrutta al meglio un assist dell'ex di turno Alvino. I padroni di casa, soprattutto nella ripresa, controllano agevolemente le sfuriate del Giugliano, che oggi schierava in campo alcuni neo acquisti, tra cui l'attaccante Negro.

