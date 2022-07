Un jolly di fascia per l'Angri: tesserato l'under Delle Curti

Un jolly di fascia destra va a rimpinguare l'organico dell'Angri per la nuova stagione in Serie D. La società ha ufficializzato il tesseramento di Giuseppe Delle Curti, classe 2002, proveniente dalla Frattese in Eccellenza.

L'atleta approda dunque in grigiorosso su esplicita richiesta del tecnico Antonio Floro Flores, che nella scorsa annata ha guidato la formazione di Frattamaggiore.

Delle Curti ha percorso la trafila delle giovanili nel settore giovanile del Benevento e ha già assaggiato la Serie D nell'annata 2020-21, indossando la casacca della Puteolana per un totale di 9 gettoni di presenza in categoria.