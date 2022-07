Un nuovo attaccante per la Nocerina: arriva dal Foligno Giorgio Valentini

Primo atleta “over” per la Nocerina, che ha reso noto il tesseramento di Giorgio Valentini, attaccante classe 1994 proveniente dal Foligno. Con la formazione umbra ha disputato la prima stagione in Serie D della sua carriera, totalizzando 29 presenze e 9 gol.

Il nuovo attaccante esterno rossonero, che compirà 28 anni il prossimo 24 agosto, ha collezionato numerosi campionati di Eccellenza dopo l'esperienza nel settore giovanile della Sambenedettese, squadra della sua città.

Martinsicuro, Chieti e Grottammare le compagini in cui ha militato nel massimo campionato regionale tra Abruzzo e Marche. «Finalmente vengo ripagato dei sacrifici fatti in questi anni», pronto a misurarsi con una piazza esigente come Nocera Inferiore. «Sono grato alla Nocerina di avermi dato questa opportunità e ora tocca a me dimostrare di meritarla».