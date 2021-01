Un Portici spumeggiante inaugura al meglio il nuovo anno, travolgendo tra le mura amiche l’ostico Nardò. Al San Ciro finisce 6-1 per i ragazzi di mister Panico. Una vittoria che vale oro per gli azzurri, che balzano così a quota dieci in classifica, staccando di cinque lunghezze l’ultimo posto. I neretini, che nelle ultime sei partite aveva subito una sola rete, passano in vantaggio dopo 12 minuti con Caputo, a segno dagli undici metri, ma finiscono poi con l’esser letteralmente travolti dall’onda azzurra. Il pari del Portici arriva al minuto 27 con il tocco morbido di Donnarumma a scavalcare il portiere, quindi il sorpasso targato Prisco, che ­ – corre il 38’ – realizza il penalty rimediato da Nappo.

Gli azzurri dilagano nella ripresa. Tre minuti e De Luca cala il tris su assist di Prisco; l’ex Turris firma poker e doppietta personale al 20’ con un’inzuccata sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il Nardò è tramortito ed il Portici infierisce. Illuminato firma il 5-1 in acrobazia, Savarise fissa il risultato sul definitivo 6-1.

«Un risultato eccezionale – commenta nel post partita mister Panico – contro una squadra forte in tutti i reparti. Io però non mi soffermerei solo sulle proporzioni del risultato, preferisco di gran lunga guardare le prestazioni. Ed il Portici era reduce da grandi prestazioni, pur ritrovandosi spesso a pagare, inevitabilmente, la propria inesperienza. Un dato su tutti? Oggi abbiamo terminato la partita con nove under in campo. Anche se giovane, questo Portici ha un’identità ben precisa. Prova sempre a fare la partita. Adesso godiamoci il momento, con la consapevolezza però che non c’è tempo per rilassarci, dal momento che domenica dovremo vedercela con la capolista Sorrento. Ci rimetteremo subito a lavoro, perché è questa la nostra unica arma».

Quindi una stilettata. «La vittoria di oggi rappresenta una piccola soddisfazione personale nei confronti di chi non esita a fare il fenomeno quando le cose non vanno bene. Penso che in ogni circostanza servano sempre rispetto ed equilibrio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA