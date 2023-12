Vibonese-Portici 1-1, ci pensa ancora Maione: «Miglior prestazione in trasferta»

Secondo risultato utile consecutivo per il Portici, che dopo il netto successo interno contro il Castrovillari, strappa un punto in casa della Vibonese. Un pari, nemmeno a dirlo, nel segno di Maione. Calabresi in vantaggio dopo appena otto minuti con Staropoli, ad inizio ripresa, poi, il pari azzurro targato Maione, ancora decisivo.

«Affrontavamo una squadra forte e organizzata, ma abbiamo gestito la gara al meglio.

Siamo stati bravi a chiudere linee di passaggio, abbiamo avuto un’ottima lettura della palla e delle diverse situazioni di gioco, e questo ci ha permesso di concedere pochissimo all’avversario. Bravi, nonostante fossimo parecchio rimaneggiati. In cuor mio sapevo che c’erano pochissime possibilità di uscire indenni da questo campo ma ho cercato di trasmettere positività ai ragazzi, che dal canto loro hanno dato prova di gran cuore, unione, compattezza e spirito di sacrificio. È stato fondamentale avere il coraggio di giocarcela: se avessimo rinunciato, l’avremmo certamente persa. È stata la miglior prestazione fornita in trasferta».