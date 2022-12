Vibonese-Santa Maria Cilento 3-1, la classifica adesso fa paura

Arriva un'altra sconfitta per il Santa Maria Cilento. Dopo la sosta forzata per Covid, i giallorossi di Di Gaetano non riescono a ottenere un risultato utile e tornano a mani vuote dalla trasferta in terra calabrese sul campo della Vibonese che è riuscita a imporsi 3-1.

La partenza per il Santa Maria appariva incoraggiante ma al 18’ la squadra di casa guidata dal tecnico Modica, sblocca il risultato con Balla che approfitta di una serie di rimpalli e beffa Grieco. Solo 5 minuti e la Vibonese ottiene il raddoppio con Tazza. I cilentani provano a reagire ma il tempo si chiude con il doppio vantaggio del team calabrese.

Nella ripresa Santa Maria protesa in avanti alla ricerca della rete che Johnson trova con un bel tiro dalla distanza e supera Rendic, riaprendo i giochi, ma al 91’ Scafetta chiude definitamente la contesa a favore della Vibonese che vince 3-1.

Per il Santa Maria Cilento con soli 14 punti la classifica comincia a farsi preoccupante e all'orizzonte c'è la gara con il Catania che sta facendo un campionato a parte