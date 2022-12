Vibonese-Santa Maria Cilento, probabili formazioni: out Capozzoli

Dopo la sosta forzata nel turno precedente con il Licata costretto a rimanere fermo per la presenza di casi Covid nel club, domani il Santa Maria Cilento torna in campo per affrontare la trasferta con la Vibonese che staziona nella parte alta della classifica.

I giallorossi arrivano al match con diverse assenze, ultima quella del fantasista Capozzoli per il quale solo in settimana si conoscerà l'esito dell'infortunio riportato.

In ogni caso il timoniere dei giallorossi Francesco Di Gaetano appare fiducioso: «Andremo in Calabria con la consapevolezza di poter vincere. Abbiamo bisogno di fare punti e ritengo che finora abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato».

Si gioca allo stadio Razza di Vibo Valentia con inizio alle 14.30, fischia D'Agnillo di Vasto.