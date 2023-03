In molti a Caserta lo chiamano già «maestro» come il suo mentore Zdenek Zeman. Vincenzo Cangelosi è l'artefice della rinascita della squadra rossoblù: da gennaio alla guida della Casertana in nove partite ha conquistato 22 punti, con cinque vittorie consecutive (l'ultima della serie domenica scorsa) e restituito ai falchetti qualche piccola speranza di promozione diretta (sono a -7 dalla capolista Paganese nel girone G di serie D) dopo un girone d'andata molto al di sotto delle aspettative.

Si aspettava un inizio così esaltante della sua prima esperienza in carriera da primo allenatore?

«Avevo studiato la Casertana dall'esterno, la conoscevo. Quando ho accettato l'incarico ero consapevole delle buone qualità della squadra. Forse, sono stato bravo ad entrare immediatamente nella testa dei calciatori ma ci sono riuscito solo grazie alla loro grande disponibilità. E poi, c'è stato anche un pizzico di fortuna. Il gol decisivo di Matese al Nola ha dato tanta fiducia alla squadra».

Ha 59 anni compiuti, trenta li ha trascorsi da secondo di Zeman. Qual è il segreto della vostra lunga collaborazione?

«Credo abbia apprezzato il mio rispetto dei ruoli. Non ho mai cercato di prevaricare il suo. Zeman l'ho conosciuto quando avevo 11 anni, allenava le giovanili del Palermo. Io mi divertivo a giocare all'oratorio ma mi presentai ad un provino. Mi scelse e mi chiese in che ruolo giocassi. Poi decidemmo per il portiere. Ho giocato per qualche anno, anche in C, non ci siamo persi di vista. A un certo punto gli confessai che volevo allenare. Sei giovane, mi disse, non è ancora il momento. In ogni caso, smisi presto, feci il corso e cominciai a lavorare con lui. La prima stagione fu in B a Foggia».

Il Foggia dei miracoli, ma cosa distingue i fuoriclasse dai calciatori normali secondo lei?

«Al netto delle doti tecniche, sicuramente la passione. In alcuni c'è una voglia di migliorarsi sempre che li distingue. Ogni dote di un calciatore può essere perfezionata ma è impossibile se non si focalizzano sul campo. Molti mettono il denaro al primo posto. Oggi, il calcio è fatto di apparenze, c'è poca umiltà, meno voglia di lavorare e di emergere. Forse anche per questo la nostra nazionale non si qualifica più ai mondiali».

Questione di mentalità. Quella che lei condivide con Zeman.

«Certo. Ormai, anche nelle scuole calcio, si guarda solo al risultato quando, invece, bisognerebbe mettere al primo posto l'insegnamento, il percorso di crescita dei singoli calciatori e della squadra nel suo complesso. In un mondo ideale in cui tutti la pensassero così, probabilmente, il calcio sarebbe più divertente. E i risultati arriverebbero con maggiore facilita».

Alla Casertana il processo di crescita è stato rapido. Pensa al futuro, ad un progetto a medio termine?

«Principalmente penso alla partita di domenica con la Vis Artena. Ogni tanto, però, confesso di guardare un po' più in la. Per costruire c'è bisogno di tempo. In serie D è molto più complicato perché i contratti dei calciatori raramente sono pluriennali. In serie C il discorso è molto diverso, ma alla fine tireremo le somme»