Maiuri rimane alla guida del Sorrento in serie C

Vincenzo Maiuri raddoppia. Il tecnico milanese, trapiantato a Taranto, 54 anni, resterà alla guida del Sorrento anche nella prossima stagione in serie C. La conferma della sponsorizzazione della Msc ha consolidato l’entusiasmo nell’ambiente rossonero, dopo la sottile delusione per la sconfitta subita nella finale della poule scudetto di serie D ad opera del Sestri Levante.

Ormai si lavora nell’ottica del progetto per la nuova stagione. Acquisite le garanzie sotto il profilo economico finanziario grazie al sostegno di Gianluigi Aponte con la Msc, l'attenzione si concentra sulla pianificazione del programma tecnico per rinforzare la squadra.

«Non abbiamo ancora formalizzato la riconferma – spiega Maiuri -, ma ci siamo visti.

C’è la mia volontà di restare e ci sono tutte le premesse per continuare, al di là dei contratti scritti. Io amo Sorrento e il Sorrento, mi sento di dover assumere consapevolmente, con grande senso di responsabilità, l’impegno di consolidare il rapporto con la società. Penso già alla ripartenza per cancellare la delusione per la finale della poule scudetto persa con il Sestri Levante, una sconfitta che ancora mi rende triste perché, sinceramente, non mi è andata giù e quindi vorrei ripartire subito in maniera determinata e vincente».

L’allenatore rossonero ha le idee chiare sull'organico che affronterà la prossima stagione. «Per quanto riguarda la squadra – spiega - e per quello che hanno fatto, questi giocatori dovrebbero essere tutti riconfermati, perché hanno fatto veramente bene. Sono stati eccezionali sotto tutti i punti di vista, hanno lottato insieme, sono stati uniti e hanno messo la propria posizione in gioco rispetto al risultato del Sorrento».

La serie C, tuttavia, richiede un approccio diverso, rispetto alla scorsa stagione. «Ovviamente – riprende Maiuri - andranno fatte delle valutazioni tecniche, entrando in una nuova categoria, un campionato che è facile considerare una serie B2, ci saranno piazze prestigiose e dalle potenzialità ben definite come Benevento, Avellino, Catania, Crotone, Taranto e Pescara. Sarà un campionato veramente importantissimo con delle squadre iper blasonate dove noi andremo a giocare in una condizione anche di difficoltà, non avendo una casa propria. Per cui bisognerà sicuramente rinforzare la squadra prendendo gente di appartenenza alla categoria e che conosca la serie C. Gente che sappia dare una cifra caratteriale importante al collettivo. Perché, ripeto, quando non si ha una propria casa diventa tutto più difficile. Però, vorrei sempre rimarcare e porre l'accento su quello che ha fatto la squadra nella stagione appena conclusa. Questa è una squadra che, per quello che hanno fatto, dovrebbe essere triconfermata in blocco perché sono stati dei giocatori fantastici».

In società, intanto, il presidente Giuseppe Cappiello, il vice Michele Mauro ed il dg Benito Starace, lavorano alla documentazione a corredo dell’iscrizione al campionato in scadenza martedì prossimo, con il versamento della quota di 105mila euro e la fidejussione di 350mila euro, a garanzia degli impegni finanziari connessi alla prossima stagione agonistica. Per quanto riguarda il campo di gioco idoneo alle gare di serie C nella prossima stagione, non potendo disporre del campo Italia per la carenza dei requisiti previsti, sarà indicato Potenza per le formalità burocratiche. In prospettiva si guarda a Cercola e Giugliano, qualora quest’ultimo stadio sarà ritenuto idoneo dalla Lega Pro per la squadra locale e conseguentemente poter ospitare anche il Sorrento.