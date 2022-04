Virtus Matino-Nocerina 2-1: occasione sprecata in chiave playoff

Nel momento più opportuno per accorciare le distanze in griglia playoff dalle squadre meglio piazzate, la Nocerina stecca clamorosamente in casa dell'ultima della classe. La Virtus Matino ribalta i molossi, giocando con motivazioni nettamente superiori agli avversari e meritando ampiamente il successo.

Sul fronte rossonero, bocciatura su tutta la linea soprattutto per l'atteggiamento in campo della squadra, incapace di gestire il vantaggio-flash firmato da Dammacco. Di fatto, dopo la rete dello 0-1, non c'è traccia di occasioni pericolose confezionate dalla Nocerina. Che anzi subisce la reazione dei pugliesi, pericolosi con Stauciuc che al 37’ svetta di testa da posizione decentrata ma colpisce il palo.

Il pari, pur meritato, nasce da un'azione viziata da un evidente fallo commesso su Dammacco in mediana. Sul proseguimento, la sfera giunge a Morra che dal limite insacca in diagonale.

La musica non cambia nella ripresa. Venditti respinge bene su Tarantino, poi trova nella traversa una preziosa alleata sulla conclusione di Monopoli. Ma fa harakiri alla mezz'ora quando esce in maniera a dir poco sconclusionata fuori dall'area di rigore, concedendo a Morra un rapido dribbling e il gol del sorpasso.

Nel finale, il portiere rossonero si fa perdonare la topica sull'incursione di Palmisano, ma la frittata è ormai fatta e al triplice fischio è la Virtus Matino a festeggiare tre punti che potrebbero comunque non servire per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza.