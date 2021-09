San Giorgio, pari al debutto in D: 1-1 in casa della Virtus Matino

Pari all’esordio in serie D per il San Giorgio, che all’Heffort Sport Village di Parabita – gara disputata a porte chiuse – impatta contro la Virtus Matino: 1-1 il finale. Le reti arrivano nella seconda frazione di gioco: Raiola porta in vantaggio i granata, poi ripresi da Giambuzzi, che insacca dopo una respinta di Cefariello dagli undici metri.

Solito 4-3-3 per mister Squillante, costretto a rinunciare a Bertolo e Di Domenicantonio, entrambi infortunati.

Prima occasione di marca granata, con Mercorella che al 28’ penetra in area dalla sinistra e va al tiro: arpiona Convertini. Padroni di casa pericolosi alla mezz’ora con Ancora, che va di testa su cross dalla destra di Giambuzzi e scheggia la parte alta della traversa. Raiola tenta la rasoiata dal limite allo scadere, ma Convertini fa buona guardia.

Nella ripresa, decisivo botta e risposta nel primo quarto d’ora. Sei minuti e Raiola porta in vantaggio il San Giorgio con una magistrale punizione dai venti metri su cui – stavolta – nulla può Convertini. Passano quattro minuti e la Virtus trova il pari, propiziato da un penalty: Cefariello respinge a Giambuzzi, ma sulla ribattuta ancora Giambuzzi ribadisce in rete.

La gara scorre con i granata che chiudono bene gli spazi ma faticano anche a trovarne.

pari all’esordio dunque per i granata, che domenica esordiranno tra le mura amiche contro il Lavello.