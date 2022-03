Vis Artena-Giugliano 2-1, la capolista cade nel Lazio

Brutto passo falso del Giugliano, che cade (2-1) sul campo della Vis Artena. Gara non bella. I tigrotti vanno sotto al 41’ del primo tempo: i laziali segnano con Carbone e chiudono la prima frazione in vantaggio. La compagine di Ferraro, ancora capolista del girone G, prova a reagire e al 19’ della ripresa perviene al pareggio con il centrocampista Ceparano.

Il Giugliano gestisce male l'ultima parte del match, consentendo ai padroni di casa di tornare nuovamente in vantaggio. Il gol che decide la gara porta la firma di Mastropietro. Per i gialloblu un ko che fa male e scatena non pochi mugugni tra i tifosi.