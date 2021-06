Vis Artena e Nocerina, pari e playoff: mercoledì molossi di scena a Latina

Vis Artena e Nocerina a braccetto nei playoff. Il match di questo pomeriggio termina a reti inviolate, risultato che avrebbe vanificato anche una eventuale vittoria del Formia a Latina. La classifica avulsa avrebbe infatti tenuto comunque fuori la formazione formiana dalla post-season, per minor numero di punti totalizzati negli scontri diretti.

La gara scivola via senza particolari emozioni, eccezion fatta per la traversa colpita da Nohman, ex molosso, al 10' del primo tempo. Non mancano le conclusioni da una parte e dall'altra, ma difettano di mira e della giusta convinzione per poter cambiare il risultato.

Vis Artena e Nocerina chiudono appaiate in classifica, ma per effetto della vittoria esterna dell'andata sono i laziali a finire al quarto posto. Per i molossi mercoledì il match valido per il primo turno dei playoff, in trasferta contro il Latina. Una gara che rievoca infausti ricordi tra i tifosi rossoneri, per il ko della formazione di Auteri nella post-season di Serie C. La Vis Artena renderà invece visita al Savoia.