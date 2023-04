Vis Artena-Portici 1-3: tripletta Di Gennaro

Secondo, preziosissimo successo consecutivo per il Portici, che batte a domicilio la Vis Artena e torna – concretamente – a sperare nella salvezza diretta. Al Comunale di Artena finisce 3-1 per gli azzurri nel segno di uno scatenato – e sempre più leader e trascinatore – Di Gennaro. Tripletta per lui e gara già in ghiaccio al termine della prima frazione di gioco.

L’1-0 è una prodezza balistica, il raddoppio arriva dagli undici metri, il tris è una fucilata su punizione. Nel secondo tempo il Portici si limita ad amministrare il corposo vantaggio, sfiorando il poker – nemmeno a dirlo – proprio con Di Gennaro, che colpisce il palo direttamente su punizione. Il gol della Vis Artena arriva in pieno recupero nel segno di Odianose.

Azzurri adesso sestultimi ad una sola lunghezza dal Tivoli, sconfitto di misura tra le mura amiche dall’Ilvamaddalena.