«Nocerina al nuovo inizio»: Zavettieri chiede coesione alla piazza

«Si apre una nuova fase che potrà contribuire a creare una coesione tra società, squadra, tifosi e città. La ritrovata normalità avrà sicuramente un effetto positivo sulla Nocerina». Nunzio Zavettieri esprime una rinnovata serenità alla vigilia del turno interno contro il Gravina.

Il tecnico dei molossi, dopo una prima metà di stagione contraddistinta da un bel po' di momenti burrascosi, conta di avviare da domani un nuovo campionato per i rossoneri. «Questo nuovo inizio spero serva a dare lo stimolo giusto alla squadra per il girone di ritorno, contando anche sull'apporto dei nuovi innesti che sono in linea con gli obiettivi prefissati dal club».

Zavettieri non si fida del Gravina. Al San Francesco va in scena uno scontro diretto in chiave salvezza, «partita difficilissima. Ho chiesto ai miei giocatori la massima concentrazione e determinazione. Avremo di fronte una squadra che ha potenziato il proprio organico».

Tutti convocati i nuovi acquisti: tra i 21 atleti disponibili ci saranno dunque anche Flora, Mansi, Di Palma, Vukmanic, Ziello e Maletic.