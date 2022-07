Zavettieri: «Nocerina quasi completa» Un altro under in arrivo dall'Olanda

«La Nocerina che partirà per il ritiro precampionato sarà composta da 28 calciatori e ad oggi è quasi completa». Il direttore tecnico Nunzio Zavettieri ha spiegato questa sera in conferenza stampa il lavoro di calciomercato fatto dalla società in vista della prossima stagione.

«Al momento abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, guardando anche al futuro per quanto concerne gli under e tesserando calciatori funzionali alle idee del tecnico Sannino. Mancano un portiere classe 2004 e un centrale difensivo di esperienza».

Nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità di altri quattro atleti per i quali è già stato trovato accordo economico per il tesseramento. Tra questi ci sarà un calciatore che ha già vestito il rossonero, mentre non ci sarà Fabio Mazzeo che risulta ancora tesserato ma non partirà per il ritiro con la squadra di mister Sannino. La società sta cercando l'accordo per una risoluzione anticipata con l'attaccante ex Potenza.

Zavettieri ha anche smentito «trattative per Fabio Longo e Domenico Maggio, sui quali abbiamo certamente preso informazioni ma senza mai aver fatto offerte vere e proprie».

Intanto la società ha formalizzato il tesseramento di Boersma Chernet, terzino destro classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Willem II.