10 maggio 1987, come sempre una data indimenticabile per Napoli e per i tifosi azzurri. 34 anni fa oggi, la squadra di Ferlaino con in campo il genio di Diego Armando Maradona vinceva il primo scudetto della storia del club azzurro. Questo è il primo anniversario della vittoria napoletana senza l'ex calciatore argentino, scomparso lo scorso novembre.