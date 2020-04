LEGGI ANCHE

6 aprile 1975, 6 aprile 2020: ada quel gol, Josèè ancora ricordato da tutti come «core 'ngrato». Merito, o forse colpa, di quel gol realizzato a 2 minuti dalla fine di, gol con il quale consegnò la vittoria ai bianconeri (2-1) non solo della partita in questione, ma anche dello scudetto di quella stagione.Altafini, infatti, era stato una delle bandiere degli azzurri prima di essere ceduto allanell'estate del 1972 e in bianconero aveva subito vinto il titolo nel 1973. Il bis lo concesse proprio in quella stagione 1974-75 decisa dal suo gol allo scadere della gara di Torino contro il. Una gara che sembrava destinata al pareggio dopo le reti di. Una zampata di, che anche in quella partita era subentrato dalla panchina prendendo il posto di Damiani, si rivelò decisiva. Pochi giorni dopo quel gol, su uno dei cancelli di accesso al San Paolo apparì la scritta «», soprannome che il brasiliano non si è mai più scrollato di dosso anche a distanza di 45 anni.