Abbonamenti Napoli, 30 mila tifosi in coda per la tessera

Riecco le lunghe file: i tifosi azzurri si sono catapultati sul sito di Ticketone in queste ore per poter acquistare gli abbonamenti della prossima stagione. Si apriva oggi la vendita libera per chi non era già in possesso di abbonamento lo scorso anno e con il limite imposto dal Napoli di 25mila abbonamenti massimi la ressa si è scatenata ancor di più.

Fino a 30 mila gli utenti online che proveranno ad acquistare in queste ore l'abbonamento full per la prossima stagione, che comprende le gare di campionato e una prelazione per le sei sfide di Champions League assicurate dal girone europeo per la squadra di Rudi Garcia. Meno lunghe le code per l'abbonamento che riguarderebbe invece solo le sfide in Serie A.