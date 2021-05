Emilio Acampora è morto, addio al medico dello scudetto

Un grave lutto ha colpito il mondo della medicina e dello sport: è scomparso a 91 anni Emilio Acampora, a lungo medico sociale del Napoli. Era in panchina nell'anno del primo scudetto, vinto nel 1987, e della Coppa Uefa, conquistata nel 1989.

Nato ad Agerola e trasferitosi con la famiglia a Napoli nel 1939, Acampora era entrato all'inizio degli anni '70 nel club azzurro, occupandosi dei giovani calciatori: seguì gli azzurrini allenati da Rosario Rivellino che vinsero il torneo di Viareggio nel 1975. Poi il passaggio in prima squadra, dov'era rimasto fino al 1989. Era legatissimo a tutti i campioni azzurri, a cominciare da Maradona, con cui stabilì un rapporto affettuoso fin dalle visite mediche nell'estate dell'84 a Castel del Piano. Negli ultimi anni Acampora aveva lasciato l'abitazione a Fuorigrotta, a poche centinaia di metri dallo stadio, per tornare ad Agerola. La famiglia non ha previsto funzioni religiose per l'ultimo saluto al dottore degli azzurri, stroncato dal Covid: vi sarà un cerimonia in occasione del trigesimo.

Il Napoli di De Laurentiis ha espresso cordoglio per la scomparsa di Acampora, mentre il sindaco di Agerola, Luca Mascolo, ha dichiarato: «Ci ha lasciato un illustre figlio della nostra terra. Il dottore Emilio Acampora, medico sociale di quel Napoli che seppe incantare e vincere in Italia e in Europa come poi mai più nell’ormai quasi centenaria storia del club. Il medico dei 2 scudetti e della Coppa Uefa. Il medico che più di tutti seppe creare un rapporto molto particolare con Diego Amando Maradona, diventandone ben presto il punto di riferimento insostituibile. Di lui Diego disse che era il suo più grande idolo. Maradona imparò ben presto ad apprezzarne le doti professionali, ma soprattutto la grande umanità e la generosità che ne contraddistingueva l’impegno quotidiano. Negli anni spesi al servizio della SSC Napoli ha avuto il grandissimo merito di organizzare una struttura di altissimo livello, servendosi della collaborazione di noti professionisti, veri e propri luminari nei loro settori di competenza che accettarono con grande entusiasmo la collaborazione dimostrando tutta la stima che nutrivano nei confronti dell’uomo e del professionista. Emilio Acampora ha trascorso la sua esistenza terrena da innamorato di Agerola e del calcio. È stato lui a donare attimi di indimenticabile felicità agli agerolesi che poterono conoscere da vicino il dio del calcio che apparve più volte ad Agerola negli anni degli scudetti. Un regalo dal valore inestimabile. Per questo l’eredità morale, professionale e umana che il dottore Acampora lascia alla sua terra è immensa ed è testimoniata dalle lacrime e dallo sgomento con cui la comunità agerolese ha appreso la notizia. Perché il dottore Emilio Acampora, che ha dato lustro al suo paese natìo in tutto il mondo con il suo carisma ed il suo indimenticabile sorriso, è stato un vero campione e la sua figura si staglia fulgida da Agerola per irradiarsi al mondo intero. Esempio di umiltà, campione di amore per la sua terra e per gli uomini che la abitano. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in chi ha avuto l’onore di conoscerlo e in chi, leggendone le gesta, potrà apprezzarne o conoscerne la grandezza. Grazie dottore per tutto: ora potrai riabbracciare e giocare di nuovo insieme al tuo grande amico Diego».