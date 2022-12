Adama Traoré dice sì all'Italia: occasione a costo zero per il Napoli

Resta ancora in piedi l'idea Adama Traoré per la Serie A. Il calciatore spagnolo, tramite il suo entourage, è in contatto con diversi club italiani e tra questi ci sarebbe anche il Napoli di Luciano Spalletti, che guarda alla batteria di esterni per il prossimo anno con le posizioni di Lozano e Politano in bilico la prossima estate e eventualmente da rimpiazzare.

Traoré lascerà il Wolverhampton a fine stagione a costo zero, visto che il contratto con il club inglese terminerà e non sarà rinnovato. Ecco perché il Napoli potrebbe pensarci: è un classe 1996 con già discreta esperienza in un campionato importante come la Premier League e un doppio passaggio al Barcellona, dove è cresciuto e tornato in prestito un anno fa, incrociando anche il Napoli in Europa League.