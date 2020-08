Buongiorno a tutti...volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni, ma soprattutto ieri,... Pubblicato da Claudio Manzi su Venerdì 31 luglio 2020

«Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni, ma soprattutto ieri, mandandomi un semplice messaggio». questo il messaggio di Claudio Manzi , calciatore delche si trasferirà al Lille nelle prossime settimane, nell'ambito della trattativa di contorno che ha interessato anchein azzurro., ischitano arrivato alle giovanili del Napoli da giovanissimo, lascerà laazzurra per la Ligue 1: «Non so se sarò riuscito a rispondere a tutti i commenti, ma non è questo quello che conta, l’importante è averli visti. Questo non è il punto di arrivo, ma l’inizio di una immensa montagna da scalare, continuando sempre con sacrifici, forza di volontà, testa e cuore. MAI ARRENDERSI NELLA VITA!»