Youth League, Ajax-Napoli 5-1 e azzurrini ultimi in classifica

Il Napoli Primavera crolla anche ad Amsterdam incassando la terza sconfitta in altrettante gare del Girone A di Youth League. Partenza disastrosa per gli azzurrini, sempre più fanalino di coda del gironcino europeo: i padroni di casa regolano la questione praticamente in mezz'ora con il primo gol di Misehouy al minuto 8, il raddoppio cinque minuti più tardi di Jensen e il tris olandese che arriva prima del 40' con il gol di Idumbo-Muzambo.

Un gol che spezza le gambe agli azzurrini, bravi alla mezz'ora a farsi vedere nell'area di rigore dell'Ajax e a trovare il gol: il portiere di casa Kremers fa un pasticcio e regala il rigore agli azzurrini, trasformato da Rossi che spiazza Reverson provando a riaprire i discorsi. È un Napoli che crolla ma che almeno nella ripresa ci prova: il neo entrato Iaccarino e Rossi sono i più positivi della manovra offensiva, il vantaggio negli uomini sembra poter essere un fattore ma non arriva mai la rete che riaprirebbe il risultato. Anzi, sono i padroni di casa a trovare altri due gol ancora con Idumbo-Muzambo e con Banel su rigore nel finale. Finisce 5-1 per l'Ajax con gli azzurrini che mettono insieme l'ottava sconfitta in nove partite stagionali. Un inizio da incubo.